Binder vince la gara sprint

Binder si è aggiudicato la seconda gara sprint della stagione in MotoGP.

Solo 15o nelle qualifiche del pomeriggio sul circuito argentino di Termas de Rio Hondo, il sudafricano ha messo in scena una clamorosa rimonta, precedendo di un niente in volata Bezzecchi. Sul podio anche l'altra Ducati del Team VR46 di Marini, mentre Bagnaia non è andato oltre al 6o posto malgrado fosse scattato dalla prima fila. Il campione del mondo e leader del Mondiale ha infatti chiuso in 3a posizione un'avvincente sessione di prove ufficiali, che ha visto Alex Marquez conquistare la prima pole position.

