Quartetto

Brutte notizie giungono dalla Germania.

In preparazione per la tappa di Coppa del Mondo di Altenberg, il team di bob a quattro rossocrociato capitanato da Micheal Vogt è stato vittima di un brutto incidente in allenamento. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, ma tra i quattro ad avere la peggio è stato Sandro Michel, trasportato in elicottero all’ospedale di Dresda. E' in condizioni stabili. Anche Michael Vogt è stato accompagnato a una clinica locale per dei controlli in seguito alla caduta, mentre Dominik Hufschmid e Andreas Haas hanno riportato delle ferite di minore entità.

Swisstxt