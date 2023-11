Frattesi KEY

E' bastato un pareggio all'Italia per qualificarsi ad Euro 2024.

Agli Azzurri è stato sufficiente lo 0-0 ottenuto con l'Ucraina a Leverkusen per staccare il pass per la Germania, nonostante un finale in sofferenza. Dopo un tiro di Sudakov parato da Donnarumma, la compagine di Spalletti ha preso in mano il gioco sfiorando l'1-0 a più riprese. Nei secondi 45' il nervosismo l'ha fatta da padrone: l'unica emozione è stata un'occasione di Mudryk dopo un'incomprensione difensiva. Nell'altra partita del Gruppo I Macedonia del Nord e Inghilterra si sono lasciate sull'1-1.

