Un rigore realizzato da Zeki Amdouni all'87' ha permesso al Burnley di strappare un pareggio per 1-1 al Manchester United.

Un punto importante per la squadra dell'elvetico, penultima in Premier League e in lotta contro la retrocessione. Non ha più speranze invece lo Sheffield United, sconfitto 5-1 dal Newcastle di Schaer e costretto a scendere nella Championship.

