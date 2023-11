L'Inter non si ferma e si sbarazza del Frosinone grazie a una magia alla Recoba di Federico Dimarco da metà campo e ad un rigore di Calhanoglu, riconquistando la vetta della classifica in Serie A e allungando anche su Milan e Napoli.

L'Inter batte il Frosinone e si riprende la testa del campionato e prosegue il testa a testa con la Juventus nella corsa scudetto mentre le inseguitrici, che si battono per gli altri posti Champions, hanno un andamento lento. La squadra di Simone Inzaghi regola la formazione ciociara 2-0 grazie all'eurogol di Dimarco, a segno da metà campo, ed all'ennesimo rigore messo a segno da Calhanoglu.

Sembrava un flop il pari del Milan a Lecce nell'anticipo (col corollario dello stop di Leao), e invece i rossoneri sono in buona compagnia.

Lecce – Milan 2-2 Serie A, 12ème journée, Saison 23/24 11.11.2023

Crolla il Napoli in casa con l'Empoli dopo una gara confusa e svogliata, anche per gli errori di Rudi Garcia, che è seriamente a rischio esonero anche per il pari con l'Union Berlino.

Napoli – Empoli 0-1 Serie A, 12ème journée, Saison 23/24 12.11.2023

L'Atalanta, che sembrava in grande spolvero, si fa dominare da un'Udinese in costante ripresa, e riesce a salvarsi con un pari nel finale.

Lo splendido Bologna di Thiago Motta tiene il campo con autorità ma cede di misura in casa della Fiorentina che agguanta il quinto posto.

Roma e Lazio, pari e patta

Alle loro spalle, in un derby scialbo, non sfruttano la ghiotta occasione Roma e Lazio che, per la paura di perdere, non fanno abbastanza per vincere e si portano a casa un pari che non crea traumi nelle tifoserie, ma che non fortifica le ambizioni di classifica.

Occasione migliore per la Lazio (palo di Luis Alberto), buona gestione degli spazi della Roma. Entrambe salgono comunque a -3 dal quarto posto.

In zona retrocessione prendono punti preziosi Udinese ed Empoli, e a restare agli posti sono ora Cagliari, Verona e Salernitana.

Juventus – Cagliari 2-1 Serie A, 12ème journée, Saison 23/24 11.11.2023

SDA/bfi