Valon Behrami lascia il calcio giocato

Senza clamore, lontano dai riflettori, il calciatore cresciuto in Ticino ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Così Valon Behrami si è ritirato dal calcio giocato all'età di 37 anni, dopo aver indossato in 83 occasioni la maglia della Nazionale e aver partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo e a due Europei. Lo ha annunciato Flavio Bianchi, suo compagno al Brescia, attraverso un post su Instagram in cui ha voluto rendere omaggio e ringraziare il ticinese.

«Voglio ringraziarti per la persona che sei, mi hai sempre aiutato tanto sia in campo ma sopratutto fuori per quanto riguarda i comportamenti e la mentalità», ha scritto Bianchi.

Behrami, che dovrebbe restare con i lombardi per imparare il mestiere di Direttore Sportivo, è partito da Lugano nel 2003 ed ha giocato in Serie A (Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Udinese, Brescia), Bundesliga (Hamburger SV) e Premier League (West Ham United e Watford).

