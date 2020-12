Bene Atletico e Porto, paura per l'Inter, Lazio e Atalanta in corsa

Lukaku dell'Inter (sinistra) protegge la palla da Varela del Real Madrid Getty Images

Quinta giornata di Champions League ed è tempo di verdetti: 6 qualificate, 7 già fuori e alcune con più o meno possibilità di staccare il pass per gli ottavi.

Coronavirus o no, la Champions League prosegue senza intoppi. Stasera e domani sera andranno in scena le sfide della quinta giornata della fase a gironi.

Se da un lato abbiamo sei formazioni che hanno già la qualificazione in tasca, dall'altra ne abbiamo sette che non possono più nemmeno sognare di raggiungerla. In mezzo ci sono alcune formazioni che già stasera potrebbero staccare il pass per continuare l'avventura europea in Champions League.

Le sei già qualificate

Gruppo A: Bayern Monaco

Gruppo C: Manchester City

Gruppo E: Chelsea, Siviglia

Gruppo G: Barcellona, Juventus

Si fermeranno dopo la fase a gironi

Gruppo C: Marsiglia

Gruppo D: Midtjylland

Gruppo E: Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit

Gruppo G: Dynamo Kyiv, Ferencváros

Diamo ora uno sguardo alle possibilità delle rimanenti diciannove formazioni ancora in corsa per una più o meno probabile qualificazione.

Gruppo A

Il Bayern è primo e qualificato, il Salisburgo è quasi fuori (se perde a Mosca, o se entrambe le partite terminano in parità, oppure ancora se l'Atletico batte il Bayern). A giocarsi il secondo posto ci sono l'Atletico e la Lokomotiv di Mosca: gli spagnoli hanno cinque punti, mentre i russi 3.

Gruppo B

I tedeschi del Borussia M'Gladbach guidano il girone con 8 punti, seguiti ad una distanza dal Real Madrid. Shakhtar (4 punti) e Inter (2 punti) possono ancora sperare, anche se le loro possibilità sono davvero minime. Per passare il turno all'Atletico basterà battere lo Shakhtar, mentre l'Inter è costretta a vincere contro il Gladbach per continuare a sperare.

Gruppo C

Manchester City già qualificato. Ai Citizens inoltre li basterà un pareggio col Porto per arrivare primi del gruppo. Pareggio che farebbe comodo anche ai portoghesi (9 punti), che con un solo punto andrebbero agli ottavi, ma potrebbero finirci anche perdendo se il Marsiglia dovesse battere l'Olympiacos (3 punti).

Gruppo D

Liverpool primo con 9 punti, Ajax e Atalanta secondi con 7: ai Reds basterebbe un pareggio contro gli olandesi per staccare il pass, mentre Ajax e Atalanta ( che dovrebbe vincere contro il Midtjylland) si giocheranno il secondo posto definitivo e relativo passaggio del turno all'ultimo turno.

Gruppo E

Con Siviglia e Chelsea già matematicamente qualificate agli ottavi, i giochi rimangono aperti per chi delle due finirà al primo posto del girone. Karasnodar e Rennes, entrambe ad un punto - possono ancora sperare nel passaggio all'Europa League che spetta a chi termina terzo del proprio gruppo.

Gruppo F

Dortmund primo (9 punti) e Lazio seconda (8punti) e Bruges terzo (4 punti). I tedeschi si qualificherebbero già stasera anche con un pareggio contro la Lazio, o se la l'altra sfida finisse con un pareggio o una vittoria dello Zenit. Gli italiani si qualificherebbero già stasera se dovessero vincere, o pareggiare mentre lo Zenit batte il Bruges.

Gruppo G

Con Barcellona (12 punti) e Juventus (9 punti) qualificate agli ottavi rimane da capire chi arriverà primo del gruppo: ai catalani basterebbe vincere stasera se la Juve non dovesse vincere. Il terzo posto si risolverà al termine dell'ultima giornata visto che Kiev e Ferencvaros sono appaiate con un solo punto.

Gruppo H

Sfida aperta nell'ultimo gruppo: il Manchester United (9 punti) si qualifica se non perde contro il PSG (6 punti). I francesi devono vincere, così come il Lipsia (6 punti), per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. L'İstanbul Başakşehir (3 punti) verrà eliminato dalla corsa per l'ultimo pass libero se non batte il Lipsia, mentre sarà matematicamente quarto se perde e i parigini strappano almeno un pareggio contro lo United, oppure se pareggia e il PSG vince.