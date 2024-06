Nuova avventura KEY

Dopo aver ingaggiato Giovanni Manna in qualità di direttore sportivo, il Napoli ha trovato in Antonio Conte il nuovo condottiero per la prossima stagione.

Swisstxt

Il tecnico leccese, che subentra all’uscente Francesco Calzona, ha ceduto alle lusinghe del presidente Aurelio De Laurentiis, fermamente deciso ad affidare la panchina al 54enne per risollevare le sorti del club partenopeo dopo il deludente campionato chiuso al decimo posto.

Nell’ultima esperienza in Italia Conte ha guidato l’Inter alla conquista del 19esimo Scudetto, prima di un'esperienza al Tottenham (novembre 2021 – marzo 2023).

Swisstxt