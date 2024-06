Dos Santos freshfocus

Il Lugano ha ingaggiato il 21enne Daniel Dos Santos per i prossimi quattro anni.

Il trequartista di origni portoghesi ha disputato quattro stagioni in Challenge League con il Thun, guadagnandosi nell’ultima il titolo di giocatore dell’anno grazie anche a 10 gol e 9 assist in 35 partite. Complessivamente il nazionale U21 (6 partite) con la maglia dei bernesi ha collezionato 24 reti e 16 assist in 111 presenze. «Siamo felici di aver convinto della validità del nostro progetto il miglior giocatore della Challenge League», ha detto il DS Carlos Da Silva.

