A differenza della Copa America del 2016, quando chiusero quarti, in questa edizione ancora da Paese ospitante gli Stati Uniti hanno dovuto salutare la competizione dopo la fase a gironi.

Fatale per Pulisic e compagni è stata la sconfitta, la seconda di fila dopo quella contro Panama, nell’ultima partita del Gruppo C in cui l’Uruguay già qualificato ha battuto 1-0 e relegato al terzo posto i padroni di casa. A prendersi il secondo biglietto per i quarti di finale per la prima volta in due partecipazioni è proprio stato Panama, capace di superare per 3-1 la Bolivia a Orlando.

