Dopo il tonfo con la Scozia, la Spagna non poteva più sbagliare nelle qualificazioni a Euro 2024.

In trasferta a Tbilisi gli iberici hanno mandato un chiaro segnale agli scozzesi, trafiggendo per ben sette volte il malcapitato portiere georgiano nel 7-1 finale. Nella sagra del gol contraddistinta dalla tripletta di Morata si è inserito anche Yamal, che a soli 16 anni, un mese e 26 giorni è diventato il marcatore più giovane della storia spagnola. Negli altri incontri il Portogallo ha trionfato 1-0 in Slovacchia, mentre la Croazia ha approfittato del pari della Turchia per rosicchiare 2 punti.

