Per andare agli Europei all'Italia basterà non perdere lo scontro diretto con l'Ucraina lunedì a Leverkusen.

Gli Azzurri hanno agganciato in classifica i rivali grazie alla vittoria per 5-2 sulla Macedonia del Nord. Dopo un primo tempo dominato dagli uomini di Spalletti (3-0), che hanno pure fallito un rigore con Jorginho, Atanasov ha riaperto il match con una doppietta, ma Raspadori ed El Shaarawy hanno messo i 3 punti al sicuro. Si sono assicurate un posto in Germania la Danimarca (2-1 sulla Slovenia) e l'Albania (1-1 in Moldavia). Clamorosamente eliminata la Polonia.

