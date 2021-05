La classifica dei migliori stadi di calcio del pianeta

Il Camp Nou di Barcellona, gremito a festa KEYSTONE

La compagnia inglese compare.bet si è presa la briga di mettere in fila i maggiori stadi del mondo, classificandoli secondo otto parametri ben distinti. Ecco i risultati.

Secondo compare.bet lo stadio migliore al mondo è il Camp Nou di Barcellona.

Il ranking è basato sull'analisi di 8 parametri ben distinti: capienza, pubblico medio (pre pandemia), recensioni su TripAdvisor, prezzo per il tour ufficiale, accesso per disabili, tag su Instagram, ricerche sul web e visualizzazioni per l'hashtag di TikTok.

I punti vanno da 1 a 100, con il salotto di casa di Messi e compagni che se n'è aggiudicati 71.

La classifica dei migliori stadi del calcio mondiale vede al 15esimo posto il Wanda Metropolitano di Madrid - dove l'Atletico gioca le sue partite casalinghe - con 22 punti, 14esimo il Celtic Park - 28 punti, 13esimo il Soccer City di Johannesburg in Sudafrica - 35 punti - , dodicesima La Bombonera di Buenos Aires - 37 punti -, undicesimo lo stadio del Tottenham Hotspur - 38 punti - .

Le prime dieci posizioni le potete scoprire scorrendo la galleria qui sotto.

I migliori stadi del mondo L'Azteca di Città del Messico: 40 punti Immagine: KEYSTONE Maracana, Rio de Janeiro (Fluminense e Flamengo): 48 punti. Un'icona del calcio mondiale. Immagine: KEYSTONE Il futuro Santiago Bernabeu (Real Madrid), che oggi non va oltre i 52 punti Immagine: KEYSTONE San Siro (Milan e Inter): rinnovato in occasione di Italia '90, dovrebbe presto vedersi rifatto il look: 54 punti Immagine: KEYSTONE Il Signal Iduna Park (Borussia Dortmund), un moderno gioiellino: 55 punti Immagine: KEYSTONE Anfield, lo stadio storico stadio del Liverpool: 61 punti Immagine: KEYSTONE L'Allianz Arena di Monaco (Bayern Münich), uno stadio dal fascino intatto e moderno, nonostante sia stato costruito quasi già 20 anni fa: 63 punti Immagine: KEYSTONE Il leggendario stadio di Wembley a Londra, che ospita il grande rugby oltre al calcio internazionale: 63 punti Immagine: KEYSTONE L'Old Trafford di Manchester (Manchester United), costruito nel 1910 è stato rimodernato l'ultima volta nel 2006: 69 punti Immagine: KEYSTONE Il celebre Camp Nou di Barcellona, ritoccato nel 2017, mantiene l'aspetto di tempi addietro e forse anche per questo rimane affasciante e carico di storia: 71 punti Immagine: KEYSTONE

Nelle prima quindici posizioni, vi sono undici stadi europei, due sudamericani, uno in Centro America e uno in Africa. Nella top ten di extraeuropei figura solo il leggendario stadio Maracana di Rio de Janeiro, in Brasile.