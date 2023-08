L'ex interista Onana striglia brutalmente un nuovo compagno

André Onana inizia subito col piglio giusto. Imago

André Onana si sta facendo notare dopo appena due partite disputate con la maglia dello United. Durante l'amichevole contro il Borussia Dortmund, il portiere si è scagliato con rabbia contro un compagno di squadra.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Manchester United ha perso l'amichevole giocata contro il Borussia Dortmund per 2-3.

Il nuovo arrivato André Onana ha fatto la sua seconda apparizione per il club inglese, scendendo in campo nel secondo tempo.

Pochi istanti dopo essere stato gettato nella mischia, Onana ha ripreso severamente il centrale Harry Maguire per un errore commesso poco prima.

Sui social media molti tifosi dei Red Devils hanno celebrato l'azione del loro nuovo portiere. Mostra di più

Il Manchester United riparte con un nuovo portiere. Dopo oltre dieci anni con David de Gea fra i propri pali i Red Devils ripartono quest'anno con André Onana, giunto a Manchester lo scorso mese di luglio in provenienza dall'Inter. Il costo? 52,5 milioni di euro.

Nemmeno il tempo di iniziare e il portiere camerunese sta già attirando l'attenzione. Onana ha giocato due partite con la sua nuova squadra. L'amichevole contro il Real Madrid ha visto i mancuniani perdere per 0-2, mentre contro il BVB di Gregor Kobel la squadra di Ten Hag è stata sconfitta per 2-3.

Onana se la prende con Maguire anche se l'errore è di Eriksen

Durante il test contro il vicecampione tedesco, André Onana ha dato il meglio di sé. Il malcapitato è stato Harry Maguire. Con il punteggio di 2-1 a favore del Dortmund, il BVB ha avuto una grande occasione. Tutto a causa di una perdita di palla di Christian Eriksen, che non è riuscito a fare nulla di buono con un passaggio rischioso di Harry Maguire.

Già all'Inter Onana era conosciuto per non avere peli sulla lingua, e sembra che continui a comunicare a voce alta e intensamente anche al Manchester United. Nei primi 45 minuti contro il Dortmund il 27enne ha dovuto seguire i compagni dalla panchina.

Nella seconda metà della partita finalmente Onana entra in campo. E ci vogliono solo 2 minuti e 30 secondi perché si scateni per la prima volta. Il portiere compie una grande parata su un tiro pericoloso di Haller, e lo stesso camerunese corre infuriato verso Maguire, rimproverando il difensore inglese con dei ampi gesti per il suo gioco rischioso effettuato pochi instanti prima.

Ai tifosi del Manchester United non è scappato il rimprovero di Onana a Maguire e hanno espresso la loro opinione sui social media. «Solo due partite e Onana si è reso conto cosa ha dovuto passare De Gea giocando con Maguire», scrive un utente su Twitter. Un altro tifoso cinguetta: «È stato il mio momento preferito della partita».

L'episodio non è però decisamente piaciuto a Onana. Prima dell'inizio della Premier League il Manchester United ha ancora circa due settimane di tempo per ingranare, dalla difesa all'attacco.

I Red Devils giocheranno ancora due amichevoli di preparazione contro Lens e Athletic Bilbao, prima di fare sul serio alla prima di campionato col Wolverhampton.