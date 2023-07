Spanisches Traumtor: Abelleira schiesst Spanien wunderbar in Front. An der Frauen-WM spielt Spanien im 2. Gruppenspiel gegen Sambia. Das 1:0 ist wunderbar herausgespielt, der Abschluss der Tupfer auf dem i. 26.07.2023

Finora sono stati segnati 47 gol ai Mondiali di calcio femminile, alcuni dei quali rientrano nella categoria dei 'bellissimi'. Tra questi, i gol segnati da Irlanda e Spagna.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella partita contro il Canada, l'irlandese Katie McCabe ha trasformato direttamente da calcio d'angolo per l'1-0.

Le spagnole hanno poi mostrato un convincente lavoro di squadra. Dopo un'eccezionale sequenza di passaggi, che molto ha ricordato il tiki-taka di Guardiola, Abelleira ha centrato il sette da fuori area. Mostra di più

È raro che un calcio d'angolo finisca direttamente in porta. È successo mercoledì nella partita di Coppa del Mondo tra Irlanda e Canada.

L'irlandese Katie McCabe, al quarto minuto, ha battuto un calcio d'angolo facendo girare la sfera che ha beffato tutti, portiere avversario compresa, finendo in rete. Un'opera d'arte. Ma la meraviglia tecnica è servita a poco alle irlandesi, in quanto il Canada ha ribaltato la partita a suo favore vincendo la sfida per 2-1. La seconda sconfitta nella seconda partita disputata, ha significato anche un'uscita anticipata dalla Coppa del Mondo per la nazionale irlandese.

UN GOL OLIMPICO PARA LA HISTORIA 🔥😨👏



Katie McCabe anotó el primer gol de Irlanda 🇮🇪 en Mundiales y no fue solo un gol, fue UN GOLAZO OLIMPICO 👏👏 que quedará en la historia de la Copa del Mundo.



Video: 102megan / Tw pic.twitter.com/9qUccdvOiO — Ellas Juegan - Fútbol Femenino Chileno (@futbolfemch) July 26, 2023

Come dimostra il video d'apertura, il capolavoro dell'irlandese McCabe su calcio d'angolo non è l'unica rete da sogno realizzata finora ai Mondiali.

La Spagna, ad esempio - emulando il tiki-taka degli uomini di Pep Guardiola quando l'odierno allenatore del Manchester City allenava il Barcellona - ha mostrato un vero capolavoro di squadra nella partita di mercoledì contro lo Zambia.