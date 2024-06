Brenno Martignoni Ti-Press

Brenno Martignoni è il nuovo presidente del Bellinzona.

L’ex sindaco della capitale è «tifoso di lunga data e grande sostenitore del nostro club e porta con sé una profonda passione per l’ACB», si legge nel comunicato della società. «Con la sua dedizione e amore per il nostro team, Brenno sarà una guida preziosa per il futuro del club», prosegue la nota. Nel novembre del 2023 Paolo Righetti aveva lasciato la presidenza dopo oltre 9 anni, in cui aveva risollevato le sorti del club dopo il fallimento, e allora non era stata prevista una nuova nomina.

