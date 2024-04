Bayern Monaco - Real Madrid 2:2 30.04.2024

Gol e spettacolo all'Allianz Arena di Monaco nell'andata della semifinale di Champions League tra il Bayern ed il Real Madrid: finisce 2-2 con gli spagnoli che, passati inizialmente in vantaggio, vengono rimontati e anche superati prima di agguantare il pareggio nei minuti finali grazie al solito Vinicius Jr.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Vinicius Junior ha realizzato l'1-0 per il Real al 24' con il primo tiro in porta degli ospiti in contropiede, dopo un perfetto passaggio di Toni Kroos solo davanti a Manuel Neuer.

Gli spagnoli, schiacciati nella propria metà fino a quel momento, sono stati favoriti da un cattivo posizionamento di Kim Min-jae.

Poi, Leroy Sané e Harry Kane, hanno trasformato lo 0-1 in 2-1 nel giro di quattro minuti all'inizio del secondo tempo.

Sané ha pareggiato al 53° minuto con un tiro potente dopo una bella azione individuale, mentre l'inglese ha trasformato un rigore a seguito di un fallo di Lucas Vazquez su Jamal Musiala.

Ancora Kim, al 36esimo, ha fermato Rodrygo in area provocando un calcio di rigore per gli spagnoli. Vincius Junior ha realizzato con calma, riportando al sfida in parità.

Non sarà facile vincere a Madrid per i tedeschi, ma la sfida di questa sera ha dimostrato che possono ferire il Real ... e con un po' di fortuna, come ha detto il coach dei tedeschi Tuchel, tutto può ancora succedere.

