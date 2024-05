Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid

«Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una grande opportunità di raggiungere nuovamente una finale. Tenendo conto delle difficoltà, che sono tante»

«Penso che ci rispettiamo come è giusto che sia. Deve essere così. Dobbiamo rispettare gli avversari perché all'andata hanno fatto molto bene e meglio di noi».

«Queste due squadre in transizione fanno molto bene. Sono le due squadre più pericolose d'Europa in questo senso. Le transizioni si possono evitare con un buon equilibrio. Il rischio si può gestire».

«Hanno giocatori con molta esperienza nel club. Se ci saranno i supplementari, ce li giocheremo».

«Credo che la filosofia sia che la tua idea si debba adattare ai giocatori. Non voglio una squadra con un'unica identità».

Tuchel, allenatore del Bayern Monaco

«Siamo in un tunnel, quindi bisogna godersi un arrivo come questo. Non giochiamo la semifinale per goderci la semifinale. La giocano per arrivare in finale. Noi giochiamo per Wembley domani».

Manuel Neuer: portiere del Bayern

«L'impressione dello stadio è impressionante. Questo stadio ha qualcosa di speciale. Non c'è quasi nessuno stadio in cui sia più bello poter giocare», ha dichiarato entusiasta il portiere Manuel Neuer, che ha giocato più volte nel leggendario stadio.

«Siamo fiduciosi. Se mettiamo tutto in campo, siamo candidati per la finale».