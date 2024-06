Stephan Ambrosius freshfocus

Il San Gallo ha ingaggiato Stephan Ambrosius, difensore centrale in provenienza dall'Amburgo.

Lo scorso campionato il 25enne è sceso in campo per 18 volte in Zweite Bundesliga, mentre in carriera vanta anche due presenze con la Nazionale del Ghana. Con i biancoverdi ha firmato per tre stagioni.

