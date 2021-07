Petkovic «intende continuare»

Vlado KEY

Vladimir Petkovic, dopo uno storico Europeo in cui ha mostrato le sue qualità al mondo intero, è comunque intenzionato ad onorare il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine della campagna dei Mondiali 2022.

«Non decide solo l'allenatore, ci sono più parti in gioco», ha però avvertito il ct in conferenza stampa a Zurigo. «Non abbiamo ancora discusso, però non vedo perché non dovrei continuare». Pier Tami ha invece elogiato la crescita della squadra dopo la serie di sconfitte del 2020. «Ora si vedono anche altri valori nel gruppo, che ci permettono di ottenere i risultati».