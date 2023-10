Vittoria azzurra Imago

L'Italia si è lasciata alle spalle, almeno per una sera, il polverone dello scandalo scommesse che sta investendo il suo calcio.

A Bari gli Azzurri hanno battuto 4-0 Malta restando appaiati all'Ucraina, vittoriosa 2-0 sulla Macedonia del Nord, alle spalle dell'Inghilterra nel Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Nel G l'Ungheria si è aggiudicata lo scontro con la Serbia per la testa del girone. A Budapest è finita 2-1. Slovenia e Danimarca hanno invece fatto un bel balzo in avanti nel Gr.H, sconfiggendo Finlandia e rispettivamente Kazakistan.

