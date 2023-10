Gavi decisivo per la Spagna Keystone

La Romania ha saputo sfruttare al meglio il passo falso della Svizzera contro la Bielorussia.

Gli uomini di Iordanescu hanno battuto 4-0 Andorra portandosi in vetta al Gruppo I con 16 punti, uno in più dei rossocrociati. La Spagna ha invece centrato la qualificazione a Euro 2024 grazie al successo per 1-0 sulla Norvegia. A Oslo è stato decisivo il gol di Gavi al 49'. A sorridere anche la Scozia che, grazie al ko scandinavo, ha staccato il ticket per la Germania. E parteciperà agli Europei anche la Turchia, che ha rifilato un 4-0 alla Lettonia.

