E' in forma KEY

Gli Atlanta Hawks sembrano essersi lasciati alle spalle una prima parte di stagione non proprio esaltante cogliendo la quarta vittoria consecutiva.

Affidatasi anche a Clint Capela, autore di un’altra doppia doppia da 17 punti e 15 rimbalzi, la franchigia della Georgia ha piegato i Golden State Warriors, a cui non sono bastati i 60 punti (!) di Stephen Curry. Il risultato finale, 141-134 dopo il supplementare, è stato tale anche in virtù dell’ottima prestazione di Trae Young, autore di 35 punti e sei assist. Gli Atlanta Hawks restano decimi in classifica ad Est.

Swisstxt