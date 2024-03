NUC KEY

Servirà una vera e propria impresa al NUC nel ritorno della finale di CEV Cup, in programma tra una settimana, per poter alzare il trofeo della competizione, la seconda per importanza a livello europeo.

In una Riveraine gremita, le neocastellane si sono infatti inchinate a Chieri per 3-0 (25-23 25-13 26-24) al termine di una prestazione generosa. Branca e compagne hanno iniziato bene, ma sul più bello hanno concesso la frazione alla 5a forza di Serie A1. Dopo un 2o parziale senza storia, il terzo è di nuovo stato combattuto ma finito ancora in favore delle ospiti.

Swisstxt