Due "remuntade" e 10 reti in due partite sono sinonimo di due grandi sfide tra 4 grandi formazioni. Alla fine sono passati il PSG e il Borussia Dortmund, mentre le spagnole hanno dovuto cedere il passo.

La partita è gestita dai padroni di casa ma al 30' arriva la svolta: Araujo si fa espellere lasciando i suoi in 10'. Xavi decide di togliere proprio Yamal: sembra il primo di una serie di errori del tecnico. Il PSG acciuffa il pareggio con Dembelé, ex di turno della partita.

Nella ripresa i parigini conquistano definitivamente il centrocampo e al 9' vanno sul 2-1 con Vitinha. Xavi perde la testa e si fa espellere al 12' prendendo a calci una struttura a bordo campo. Un segnale di tensione per la squadra: dopo due minuti Cancelo regala un rigore con una inutile scivolata su Dembélé su un pallone che si avviava verso il fondo. Sul dischetto va Mbappè, spento fino a quel momento, che realizza il 3-1. I blaugrana sono in confusione, rischiano i contropiedi del Psg ma vanno vicino al gol che significa i supplementari.

Al 44' proprio il capitano della Francia chiude la partita sul 4-1.

I parigini proseguono la corsa verso il sogno di conquistare la Champions League: l'obiettivo per il quale la proprietà qatariota in questi anni ha fatto investimenti miliardari, «collezionando» i migliori giocatori del mondo come fossero figurine. Un sogno che ha anche Kylian Mbappé prima di lasciare la Francia per trasferirsi al Real Madrid.

Barca fuori anche dal Mondiale per club

Il Barcellona è fuori anche dal Mondiale per club della Fifa in programma nel 2025: per la Spagna, oltre al Real Madrid si qualifica l'Atletico Madrid. In base al calcolo dei punteggi per la classifica di acccesso, il Barca avrebbe dovuto qualificarsi per la finale di Champions League di quest'anno e sperare che i «colchoneros» uscissero contro il Borussia Dortmund.

Con l'eliminazione di entrambe le squadre ai quarti di finale, la classifica resta invariata: il vantaggio dell'Atletico Madrid sui blaugrana non è più riducibile.«

Il Borussia si qualifica per le semifinali

Realizza una rimonta anche il Borussia Dortmund che batte 4-2 l'Atletico Madrid, ribaltando il 2-1 dell'andata al Wanda Metropolitano.

La squadra di Diego Simeone va subito sotto: al 34' il Dortmund passa con Brandt su assist di Hummels in area di rigore. Dopo 5' arriva il raddoppio grazie a al terzino Maatsen che si inserisce in area dopo un'azione corale ed infila alle spalle di Oblak.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4:2 16.04.2024

Ma i «colchoneros» reagiscono e accorciano al 6' della ripresa con un autogol di Hummels che devia in rete un colpo di testa di Hermoso; poi pareggiano al 19' con Correa che recupera una respinta corta di Kobel su tiro di Riquelme.

Il Dortmund però spinge ancora e al 26' segnano il 3-1 con Fullkrug di testa su cross di Sabitzer. Al 29 il gol che vale la qualificazione per i tedeschi: Sabitzer è il primo a calciare in rete una respinta di Oblak su tiro di Fullkrug.

La squadra del «Cholo» Simeone si spinge alla ricerca del gol che potrebbe valere almeno i supplementari ma i tedeschi fanno buona guardia e conquistano l'accesso alle semifinali di Champions League.

