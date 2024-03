Tirinzoni KEY

La Svizzera non è riuscita a centrare il quinto trionfo consecutivo a un Mondiale femminile.

Nella finale di Sydney (Canada), le rossocrociate si sono inchinate per 7-5 alle padrone di casa, mettendosi così al collo l'argento. La partita è stata decisa dalle nordamericane nel 9o end, quando la skip canadese Homan ha giocato una magistrale ultima stone, valsa 3 punti. Per la compagine elvetica, vittoriosa in 7 delle ultime 10 rassegne iridate femminili, si tratta della 3a sconfitta su 13 atti conclusivi disputati. Il bronzo è andato alla Corea del Sud, che ha battuto l'Italia 6-3.

Swisstxt