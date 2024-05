Benjamin Thomas Reuters

I velocisti non hanno potuto darsi battaglia sul traguardo di Lucca, città natale del detentore del record di vittorie al Giro d'Italia Mario Cipollini.

Swisstxt

A vincere la quinta tappa è stato infatti Benjamin Thomas, uno dei quattro fuggitivi di giornata. Il francese, insieme a Michael Valgren, Andrea Pietrobon e Enzo Paleni ha allungato sul gruppo a 75km dall'arrivo, riuscendo a non farsi raggiungere grazie alla buona cooperazione. In una frazione non proprio adatta alle sue caratteristiche, Tadej Pogacar è rimasto nell'ombra conservando secondo logica la maglia rosa.

Swisstxt