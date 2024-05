Ditaji Kambundji Reuters

Ditaji Kambundji si è presentata in forma eccezionale a Doha, nel terzo appuntamento della Diamond League.

La bernese ha conquistato i 100m ostacoli con il tempo di 12"49, ovvero di appena due centesimi più lento del suo record svizzero dello scorso 4 agosto.

La rossocrociata ha battuto la statunitense Tonea Marshall (12"51) e la polacca Pia Skrzyszowska (12"53).

Simon Ehammer, l’altro elvetico in lizza in Medio Oriente, ha invece iniziato la sua stagione nel massimo circuito dell’atletica leggera, con un terzo posto nel salto in lungo (8,30 metri).

Ha vinto Carey McLeod (8,52 metri).

