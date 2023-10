Noah Dettwiler freshfocus

Assoldato dal CIP Green Power Team come pilota titolare a partire dalla prossima stagione, Noah Dettwiler avrà la possibilità di vivere una prima esperienza anticipata in seno alla nuova squadra.

Tra 10 giorni, il 18enne solettese sarà infatti al via del GP d’Indonesia (sua seconda gara in Moto3, dopo l’esordio dello scorso agosto) in qualità di sostituto di David Salvador, infortunatosi in India. Il pupillo di Tom Luethi resterà poi a disposizione anche per il successivo GP d’Australia.

Swisstxt