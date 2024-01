Debutto riuscito Imago

australiano Sam Welsford, al debutto con la Bora-Hansgrohe, ha firmato la prima vittoria della stagione 2024.

L’ Il padrone di casa si è imposto in volata davanti al tedesco Phil Bauhaus e all’eritreo Biniam Girmay nella tappa inaugurale del Tour Down Under, corsa su 144km con partenza e arrivo a Tanuda, nei dintorni di Adelaide, in Australia. Gli unici due svizzeri in gara, Fabian Lienhard e Johan Jacobs, hanno chiuso fuori dalla top 100.

Swisstxt