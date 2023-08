Ditaji Kambundji KEY

Ditaji Kambundji ha staccato il biglietto per la finale dei 100m ostacoli ai Mondiali di Budapest.

L'elvetica, che scenderà nuovamente in pista giovedì sera alle 21h25, ha chiuso la sua gara in 12"50, che equivalgono al primo tempo ripescato per la qualificazione all'ultimo atto. Si è invece piazzata nelle migliori sei al mondo nel salto con l'asta Angelica Moser. La rossocrociata ha eguagliato il suo record personale dopo aver superato i 4,75m al 3o tentativo che le sono valsi la 5a posizione e il raggiungimento del limite olimpico per Parigi 2024.

Swisstxt