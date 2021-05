DL, Del Ponte 8a a Gateshead

Ajla Del Ponte ha dovuto accontentarsi dell'8o posto nei 100m corsi sotto la pioggia di Gateshead, prima tappa della Diamond League.

La ticinese, al debutto nella stagione all'aperto, ha chiuso in 11"81. In semifinale ha corso in 11"88. Il successo è andato alla britannica Dina Asher-Smith in 11"35. Jonas Raess ha dal canto suo chiuso 5o nei 5'000m in 13'22"92, vinti in 13'08"52 dallo spagnolo Mohamed Katir. Gara da dimenticare per Armand Duplantis. Il detentore del record del mondo si è dovuto accontentare del 2o posto con 5,55m nell'asta, vinta dallo statunitense Sam Kendricks (5,74m).