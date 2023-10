Hüberli/Brunner Imago

Le coppie Hüberli-Brunner e Boebner-Zoé Vergé/Dépré si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali di Beach Volley.

Per una coppia elvetica eliminata, Anouk Vergé-Dépré/Maeder, altre due non hanno invece mancato l’appuntamento con gli ottavi dei Mondiali sulla sabbia di Tlaxcala, in Messico.

Se Hüberli e Brunner hanno lasciato ben poche speranze alle polacche Gruszczynska/Wachowicz, ko per 21-16 21-14, Boebner e Zoé Vergé-Dépré hanno dal canto loro dovuto cancellare quattro set point prima di prendere il sopravvento sulle francesi Placette/Richard, con i parziali di 26-24 21-16.

Prossime sfidanti, le statunitensi Scoles/Flint rispettivamente le canadesi Humana-Paredes/Wilkerson.

