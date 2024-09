Simon Ehammer Keystone

Alla Weltklasse di Zurigo Simon Ehammer si è piazzato terzo nel salto in lungo, salendo per la terza volta in stagione sul gradino più basso del podio della Diamond League.

Il 24enne (7,98m) è stato battuto da Wayne Pinnock e Militiadis Tentoglou. Hanno deluso gli altri atleti di casa presenti in pista al Letzigrund, tranne la 4x100m femminile che ha vinto l'evento che ha chiuso la serata. Nonostante condizioni non favorevoli, è stata grande la prestazione del campione olimpico Letsile Tebogo sui 200m (19"55). Miglior crono dell'anno per Beatrice Chebet nei 5'000m (14'09"52).

