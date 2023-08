Evenepoel Imago

Remco Evenepoel è il nuovo leader della Vuelta.

Il belga ha fatto sua la terza tappa, 158km da Suria ad Arinsal (Andorra), staccando sul traguardo gli altri favoriti per il successo finale. Il 23enne, caduto in seguito ad uno scontro con una persona dopo l'arrivo, ha distanziato di pochi metri Jonas Vingegaard e Juan Ayuso. Proprio l'iberico aveva provato ad animare l'ultima asperità di giornata attaccando per primo, trovando però la pronta risposta dapprima della Jumbo-Visma e poi del corridore della Quick-Step. Evenepoel vanta ora 5» su Enric Mas e 11» su Lenny Martinez.

Swisstxt