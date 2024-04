Olympic KEY

Festa tutta friborghese in Coppa Svizzera, con Olympic ed Elfic che per il terzo anno consecutivo hanno centrato la doppietta trionfando sia in campo maschile che femminile.

Il Ginevra ha provato a mettere i bastoni tra le ruote a Kovac (6 punti) e compagni, ma dopo la parità di metà 3o quarto il Friborgo ha trovato l'allungo decisivo, imponendosi per 57-48. L'Elfic dal canto suo non ha fatto sconti al Troistorrents, battuto per 78-61. Le burgunde hanno messo in bacheca la loro quinta Coppa (la quarta di fila) e il 15o trofeo consecutivo considerate tutte le competizioni.

