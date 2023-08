Mathias Flückiger Imago

Flueckiger è tornato a vincere in Coppa del Mondo dopo 14 mesi.

Nella prova di cross-country di Pal Arinsal (Andorra), in cui ha fatto il suo rientro anche il ticinese Colombo, il quale ha chiuso in 26a posizione dando ottimi segnali per la seconda parte di stagione, il bernese non ha avuto rivali. Il 34enne è stato autore di una buona gara in solitaria fino al traguardo, precedendo Griot e Pidcock. Buona prestazione anche da parte degli altri elvetici, con Forster 6o, Litscher 8o, Albin 10o e Guerrini 13o. Dal canto suo, il leader della generale Schurter ha chiuso al 12o posto.

Swisstxt