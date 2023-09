Imago

Per la prima volta nella loro storia i tedeschi si sono laureati campioni del mondo di basket.

A Manila la compagine allenata da Gordon Herbert ha conquistato la medaglia d'oro battendo in finale 83-77 un'ottima Serbia. Dopo essere tornati negli spogliatoi per la pausa sul punteggio di 47 pari, i germanici hanno avuto il merito di allungare durante il terzo quarto prima di farsi riavvicinare in un finale di partita al cardiopalma. Tra i tedeschi, vittoriosi in tutte le partite di questa edizione, il trascinatore è sicuramente stato Dennis Schröder con i suoi 24 punti.

Swisstxt