Canottaggio: Jeannine Gmelin non parteciperà ai Giochi Olimpici per la terza volta in carriera.

Nel 2 di coppia (con Nina Wettstein) la 33enne di Uster non è andata olte al 5o posto sul Rotsee. Qualificate invece altre 2 imbarcazioni: il quattro senza e la rappresentante dell'SC Caslano Aurelia-Maxima Janzen nel singolo.

