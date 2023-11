È andata male KEY

Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, New York Knicks, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns e Sacramento Kings hanno staccato il biglietto per i quarti di finale dlela NBA Cup.

I Kings, battendoli 124-123, non hanno permesso di qualificarsi ai Golden State Warriors, che hanno visto svanire le loro speranze con il tiro fallito sulla sirena finale da Stephen Curry.

Swisstxt