La seconda vittoria stagionale in Big Air freshfocus

E fanno tre su tre: impostasi a Coira e Stubai (in slopestyle), Mathilde Gremaud si è assicurata pure il Big Air di Pechino centrando il decimo successo in carriera in Coppa del Mondo.

La 23enne ha racimolato 175,50 punti, mettendosi alle spalle la britannica Kirsty Muir. Dal canto suo l’altra rossocrociata Giulia Tanno si è piazzata ai piedi del podio, a soli dieci punti dall’italiana Flora Tabanelli. In campo maschile Andri Ragettli (179,75) si è dovuto accontentare del terzo rango nella prova vinta dall'americano Alexander Hall. Più lontano Kim Gubser, alla fine nono.

Swisstxt