Lena Haecki-Gross freshfocus

Lena Haecki-Gross si è riscattata dopo le ultime controprestazioni, in special modo quelle ai Mondiali, ottenendo la sua 2a vittoria in CdM di biathlon!

L’elvetica si è imposta con una grande prestazione nella 12,5km di Oslo. La 28enne ha fatto la differenza all’ultima sessione di tiro per precedere le francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot, per una top 3 identica a quella del suo primo trionfo di metà gennaio. Per l'obvaldese si tratta dell'8o podio in CdM (4o individuale) e pareggia i conti con Selina Gasparin, unica altra rossocrociata ad aver vinto a questi livelli (pure due volte).

Swisstxt