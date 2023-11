Non una grande serata KEY

attuale stagione, gli Atlanta Hawks sono stati sconfitti per 157-152 dagli Indiana Pacers.

Nella partita con più punti dell’ La squadra di Capela, autore di 14 punti e 5 rimbalzi in poco meno di 19’ di gioco, ha subito la settima sconfitta in 13 incontri. Con un solo successo in tre partite, gli Hawks hanno oltretutto mancato l’accesso ai quarti di finale dell’In-Season Tournament. A gioire nella notte è stato sicuramente Lebron James, vincitore 131-99 con i suoi Los Angeles Lakers sugli Utah Jazz ma soprattutto capace di superare quota 39’000 punti in carriera in NBA.

