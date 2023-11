Inti Pestoni freshfocus

L'Ambrì ha chiuso il periodo prima della pausa alla perfezione.

I biancoblù, reduci dalla gioia nel derby, hanno sconfitto in trasferta 3-0 il Davos, per quella che è la loro quinta vittoria consecutiva. Con Conz in porta e Formenton di nuovo nel line-up, i leventinesi hanno aperto le danze al 14'03» con Fohrler. Poco più tardi hanno poi perso per tutto il confronto capitan Grassi, finito in ospedale dopo un brutto intervento di Frehner. Nel periodo centrale a raddoppiare ci ha poi pensato Pestoni, che nel finale ha pure segnato a porta vuota.

