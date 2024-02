Luca Cereda KEY

L'Ambrì ha visto chiudersi a due la striscia di successi consecutivi.

Nell'ultimo impegno prima della pausa, i biancoblù, sempre decimi, non sono riusciti a piazzare il colpaccio in casa dello Zurigo, arrendendosi per 5-4.

Sorpresi dall'inizio arrembante della capolista, in rete con Andrighetto, gli uomini di Cereda hanno reagito affidandosi al solito Spacek, la cui doppietta sembrava aver spostato gli equilibri.

Le quattro reti infilate consecutivamente dai Lions tra il 19'32" e il 37'46" hanno però scavato un solco incolmabile, malgrado Heed e Dauphin (59'07") ci abbiano provato.

