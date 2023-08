Eggenberger in azione freshfocus

Terza uscita della preseason e terza vittoria per l'Ambrì.

I biancoblù hanno destato buone impressioni contro il Rapperswil, piegato per 4-3 dopo rigori. I biancoblù, senza Juvonen, Spacek e Lilja, hanno risposto colpo su colpo ai sangallesi, sempre in vantaggio e sempre ripresi nell'ordine da Eggenberger, I.Dotti e Buergler, in rete al 59'41». Quest'ultimo è poi risultato decisivo nell'esercizio finale dei rigori al pari di Eggenberger e Conz

Swisstxt