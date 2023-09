Ambrì Ti-Press

L'Ambrì ha bagnato al meglio l'esordio in campionato, battendo il Rapperswil per 5-2 in rimonta alla Gottardo Arena. Il Lugano invece ha tenuto testa al Bienne nel primo incontro della nuova stagione di NL, ma alla fine si è dovuto inchinare per 3-0 ai Seelaender.

Passati in vantaggio con Dauphin, i biancoblù si sono fatti rimontare ancora nel primo periodo da Lammer e Cajka, che hanno approfittato di due errori della retroguardia di casa.

Nel secondo periodo però gli uomini di Cereda sono cresciuti, ribaltando meritatamente il risultato con i primi gol di Terraneo e Lilja.

Nel terzo tempo Grassi e compagni hanno giocato di rimessa, difendendo il vantaggio e trovando anche i punti della sicurezza con Spacek e Kostner.

Lugano sconfitto al debutto

Il Lugano invece ha tenuto testa al Bienne nel primo incontro della nuova stagione di NL, ma alla fine si è dovuto inchinare per 3-0 ai Seelaender che hanno fatto la differenza nel terzo tempo.

Gli uomini di Gianinazzi, privi di Joly e Wolf, hanno avuto in mano il pallino del gioco nei primi due tempi, ma non hanno saputo sfruttare le occasioni e i powerplay avuti (anche 39" in 5c3) nonostante le trame pericolose.

Nel terzo periodo gli ospiti sono usciti alla distanza, creandosi dapprima qualche bella occasione e poi sbloccando il punteggio con Yakovenko e arrotondando con Brunner e Olofsson.

Sconfitti Ginevra e Zugo

Alla prima di NL i campioni in carica del Ginevra sono stati superati dal Langnau, che alla EV Arena ha trovato la vittoria per 2-1 ai supplementari. Passo falso anche per lo Zugo, piegato tra le mura amiche da un ottimo Kloten per 6-3.

Serata da dimenticare pure per un Davos sprecone, rimontato sul ghiaccio di casa 4-3 per mano del Friborgo. Ottima partenza invece per lo Zurigo, che circondato dai suoi tifosi ha avuto vita facile contro l'Ajoie grazie a un netto 7-3.

Serata conclusasi positivamente anche nella capitale, dove un buon Berna ha centrato i suoi primi punti battendo 4-1 il Losanna.

SwissTXT / red