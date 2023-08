Rinforzo

Secondo centro americano in due giorni per il Langnau.

Dopo aver messo sotto contratto Sean Malone, i Tigers hanno infatti annunciato di aver trovato un accordo per una stagione anche con Anthony Louis. Il 28enne è in provenienza dal Barys Astana (KHL) dove ha raccolto 9 reti e 21 assist in 57 partite lo scorso anno.

Swisstxt