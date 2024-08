Sven Andrighetto Imago

Lo Zurigo ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Sven Andrighetto.

Swisstxt

L’attuale accordo andava in scadenza al termine dell’imminente stagione ed è stato prolungato per altri quattro anni, fino al 2028-29. L’attaccante della Nazionale continuerà quindi a essere una figura di riferimento dei campioni svizzeri in carica.

Swisstxt