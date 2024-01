Fabio Arnold KEY

La Commissione disciplinare della SIHF ha aperto tre procedure nei confronti di Arnold, Fora e Dubé, puniti nel turno completo del martedì con una penalità di partita.

L’attaccante dell’Ajoie e il difensore ticinese del Davos sono sotto inchiesta per i check alla testa portati a Rocco Pezzullo dell’Ambrì (che non è più rientrato in pista) e rispettivamente Samuel Erni del Langnau. L’allenatore del Friborgo è accusato invece di aver insultato gli arbitri durante la sfida di alta classifica con lo Zugo.

